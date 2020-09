Klimaprojekt : In Bad Godesberg steht die erste begrünte Haltestelle Bonns

Bonn Das Kölner Unternehmen Ströer und die Stadt haben einen Unterstand am Bad Godesberg Bahnhof bepflanzt. Jetzt sollen weitere folgen.

„Heute können wir zwei Ziele Bonns miteinander verbinden“, erklärt Oberbürgermeister Ashok Sridharan, „nämlich Nachhaltigkeit und das Ziel, Smart City zu werden.“ Unter dem Begriff „Smart City“ versteht Sridharan eine Stadt, die Vorreiter beim Thema Digitalisierung ist, aber auch eine Stadt, in der ein gesundes Stadtklima mit möglichst wenig Emissionen herrscht. „Es ist eine Stadt, in der sich die Menschen wohlfühlen“, so der Oberbürgermeister.

Ein Problem der Dachbegrünung ist jedoch ihr Gewicht. Mit Wasser vollgesogen wiegt die begrünte Fläche 50 Kilogramm pro Quadratmeter – ein Gewicht, was derzeit nur 19 der insgesamt 420 Wartestellenhäuschen in Bonn aushalten würden. Die verbliebenen 18 sollen jetzt nach und nach ebenfalls begrünt werden. Nicht überall in der Stadt sei jedoch eine Begrünung vonnöten, so Stotz. „Es geht hauptsächlich um den innerstädtischen Sektor, der meist besonders versiegelt ist.“ Außerdem solle man die Begrünung auch als Zeichen und Anreiz für Privatpersonen verstehen, selbst für mehr Grün in der Stadt zu sorgen.