So gesehen In Bonn fehlt im öffentlichen Raum an vielen Stellen der Schutz vor Hitze

Klettern die Temperaturen nach oben, wird es in Bonn nicht nur heiß, sondern meistens auch recht schwül. Bonns Kessellage beschert uns im Sommer leider meistens diese Wetterlage. Somit ist bei Hitze hierzulande überall dort Schwitzen angesagt, wo keine Klimaanlage für angenehmere Temperaturen sorgt. Und selbst da, wo es sie gibt, helfen sie nicht immer: In Bussen und Bahnen kann die Fahrt zur schweißtreibenden Angelegenheit werden – besonders wenn die Fahrzeuge brechend voll sind. Aber wie soll die Anlage auch vernünftig kühlen, wenn an jedem Halt die Türen aufgehen? So ist das nun einmal, nicht umsonst haben die Menschen früher an heißen Tagen darauf geachtet, dass Fenster und Türen ihrer Häuser verschlossen blieben, damit drinnen die Kühle erhalten werden konnte und die Hitze draußen blieb. Das funktionierte gut, vor allem, wenn die Häuser dicke Mauern hatten.