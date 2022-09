Sportbox am Post Tower eingeweiht : In Bonn sollen noch drei weitere Boxen mit Sportgeräten folgen

Stefan Günther (l.) kommt am Fitnesstau, das Physiotherapeut Frank Clever hält, ins Schwitzen. Foto: Stefan Knopp

Bonn Die erste Sportbox in Bonn, die 2020 an der Oper aufgestellt worden ist, bleibt ein Erfolg. Grund genug, eine zweite Sportbox in der Bundesstadt anzubieten. Die steht jetzt im Schatten des Post Tower in den Bonner Rheinauen. Der Ort ist nicht zufällig gewählt.



Es läuft gut mit der Sportbox an der Bonner Oper. Im Sommer 2020 hat die Stadt sie aufgestellt, seitdem werden die Fitnessgeräte darin fleißig genutzt. Sogar im Winter, vermeldet das Sport- und Bäderamt, habe es im Schnitt zwei Buchungen pro Tag gegeben. Da ist klar: Diese Box wird nicht die einzige bleiben. Amtsleiter Stefan Günther weihte am Dienstag die zweite ein, die am Rand der Rheinaue im Schatten des Post Towers zu finden ist.

Von dessen Fenstern aus können die Angestellten sehen, wie oft die Fläche für Sport genutzt wird: Bootcamps, Gymnastik-Gruppen, Freizeitsportler, auch Kindergärten sind dort oft zu finden. Ein guter Platz, um den Bewegungsdrang dieser Leute zu fördern, zumal auch Postmitarbeiter darunter sind. Deshalb hat das Unternehmen die Box gesponsert und in Anlehnung an ihre Packstationen „Sportstation“ genannt.

Foto: Stefan Knopp

Um die Sportbox am Post Tower zu nutzen, brauchen Bonner und Gäste eine App

Um sie nutzen zu können, muss man die kostenlose App „SportBox“ vom Magdeburger Unternehmen „app and move“ installieren, sich registrieren und kann dann einen Zeitraum buchen, in dem man für eine Stunde auf die Sportgeräte in der Box zugreifen kann. Zur festgelegten Zeit kann man dann über einen Knopfdruck auf der App vor Ort die Box öffnen – keine Minute früher. In den Rheinauen hat man dann Zugriff etwa auf Medizinbälle, Sprungseile, Yogamatten, Nerf Balls, Federballschläger, Faszienrollen, Hanteln, Expander, Frisbeescheiben und ein Fitnesstau, das sich auch zum Tauziehen eignet. TRX-Bänder ermöglichen Sling-Training, man muss sie dafür um einen Baum oder Ähnliches schlingen.

Beim Pressetermin an den Bonner Rheinauen gab es sogar eine Anleitung vom Post-Profi

Oder man hat jemanden wie Frank Clever, den Betriebs-Physiotherapeuten im Post Tower, der dieses Battle Rope hält. Er machte beim Pressetermin vor, was man alles mit den Geräten machen kann. Er wies auch auf die kleine Erste-Hilfe-Tasche in der Box hin für den Fall, dass sich jemand verletzt. Die Sportboxen werden vom Bonner Sportstättenpflegedienst gewartet und bei Bedarf auch neu bestückt – zum Beispiel muss der Desinfektionsmittelspender in der Box ja hin und wieder nachgefüllt werden.

Im Innern sind auch Kameras angebracht, die genau aufzeichnen, wann welche Sportgeräte entnommen und zurückgelegt werden. Eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, die sicherstellt, dass die Geräte auch in der Box bleiben. Das Ganze wird nachhaltig solarbetrieben, betonte Günther. Er kündigte auch an, dass es nicht bei diesen beiden Boxen bleiben soll. Der Rat habe im Sommer ein Konzept beschlossen, um Gelder aus dem Programmaufruf II des Förderprojektes „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes NRW umzusetzen. Bonn erhält wie alle anderen Stadt- und Kreissportbünde in diesem Jahr 500.000 Euro.