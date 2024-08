Zweigstelle des Statistischen Bundesamts In Bonn werden Daten für die Demokratie gesammelt

Statistiken begegnen einem beinahe täglich, etwa in Werbespots und im Zweifelsfall im Rahmen einer Diskussion im Privaten. Nicht selten sind sie die objektive Basis, auf der Entscheidungen getroffen werden. Einige dieser Datengrundlagen stammen dabei aus Bonn, genauer gesagt, aus der Zweigstelle des Statistischen Bundesamts Bonn an der Graurheindorfer Straße. Und die feierte am Dienstag ihr 25-jähriges Bestehen unter dem Motto „Demokratie braucht Daten – Daten brauchen Demokratie“.