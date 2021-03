Kostenpflichtiger Inhalt: Nipp- statt Kipp-Bier : In der Bonner Craftquelle gibt es kreative Biersorten und Fachgespräche

Christoph Steinhauer präsentiert stolz das erste kommerzielle Bier der Craftquelle, das Rhineland IPA 654. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Craftquelle in der Altstadt ist ein Fachgeschäft für Craftbier-Liebhaber mit 250 Sorten. Besitzer und Bier-Sommelier Christoph Steinhauer teilt sein Wissen aber auch mit Neulingen in einem Bier-Guide und verrät, was der Unterschied zwischen Kipp- und Nipp-Bier ist.