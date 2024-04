Evangelische Großtaufe im Freien In der Bonner Rheinaue das Leben feiern

In der Taufe liege eine Antwort auf die Frage: Was trägt den Menschen, was gibt ihm Halt und Zuversicht, erläutert die Superintendentin den aktuellen Sinn des Festes. Wenn sie Taufwasser eingieße, dann erinnere sie an Gottes Liebe, die in Jesus Christus lebendig geworden sei. Die sei stärker als alles, was das Leben schwer mache. Auch stärker als der Tod. Taufe sei eng verbunden mit Jesu Tod und Auferstehung. „Das ist der Grund unserer Hoffnung in Zeiten von Krieg und Gewalt: Der Tod hat nicht das letzte Wort. Darum feiern wir fröhlich und trotzig das Leben.“