Kostenpflichtiger Inhalt: Mit Volldampf : Kaugummis in der Bonner Fußgängerzone werden entfernt

Wasser Marsch: Bonnorange reinigt die Innenstadt von Kaugummis, hier auf dem Remigiusplatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bonnorange sagt der Verschmutzung in Bonner Fußgängerzonen den Kampf an. Pünktlich zum Tag des Kaugummis am 30. September soll nun die Remigiusstraße wieder strahlen, von den klebrigen Hinterlassenschaften befreit sein. Nicht so einfach.