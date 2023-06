Hitze in der Stadt In diesen Bonner Stadtteilen ist es besonders heiß

Um diese Zeit ist es in Wochen wie diesen statistisch gesehen am kühlsten. Und dann wird deutlich: Die Stadt hat ein Problem mit der Hitze. Denn während in Randbereichen wie Röttgen, Ückesdorf oder dem Süden von Ippendorf kalte Luft von den Hängen und aus den Seitentälern des Kottenforstes die aufgeheizten Stadtteile erfrischt, staut sich die Hitze etwa in Neu-Tannenbusch, Duisdorf, Beuel, Bad Godesberg und in der Innenstadt wie in einem Glutofen.