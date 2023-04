Stadt will mehr Straßenbäume pflanzen In rund 540 Straßen im Bonner Stadtgebiet gibt es keine Bäume

„Vor rund eineinhalb Jahren haben wir uns das Konzept überlegt“, erläuterte Dieter Fuchs, Amtsleiter für Umwelt und Stadtgrün, während der Vorstellung des neuen Konzepts am Mittwochmorgen. Derzeit wachsen ihm zufolge rund 125.000 Bäume in Grünanlagen, an Straßen und auf Friedhöfen. Davon sind 30.000 Straßenbäume. Hinzu kommen die Waldflächen des Kottenforstes und im Ennert, die rund 30 Prozent des Stadtgebietes ausmachen, wie Oberbürgermeisterin Katja Dörner ergänzte. Das beauftragte Fachbüro habe allerdings eruiert, dass es in rund 540 Straßen im Stadtgebiet aktuell noch keine Bäume gebe. Ergeben haben das unter anderem Luftbilder und Untersuchungen vor Ort.