Aktivistinnen von One in Bonn In Schwimmflossen für Klimaanpassung demonstrieren

Was wollen die Akteure aus Bonn erreichen? „Die Klimakrise ist jetzt schon Realität. An diese veränderte Realität müssen wir uns anpassen. Das nicht zu tun, ist genauso absurd, wie im kalten Winter in Deutschland in Sommerkleidung zu stehen“, sagte Ada Spieß, Jura-Studentin aus Bonn und Jugendbotschafterin von One. Im Gespräch mit dem GA erklärte sie, es sei bei der Aktion „Nicht verpassen: Anpassen!“ darum gegangen, auf eine Petition aufmerksam zu machen. One fordert darin wohlhabende Staaten wie Deutschland dazu auf, ärmere Länder des globalen Südens finanziell dabei zu unterstützen, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen.