Infektionen in Bonn : In welchen Stadtteilen sich das Coronavirus am stärksten verbreitet

Vor allem in Stadtvierteln mit Wohnanlagen wie in Tannenbusch scheint sich das Virus stark zu verbreiten. Foto: Stefan Hermes

Bonn Viele Infektionen mit dem Coronvirus kommen in Vierteln mit größeren Wohnanlagen vor. Das geht aus Daten der Stadt Bonn hervor. Derweil verschieben sich die Zweitimpfungen von bereits Geimpften. Grund sind die neuen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission für Astrazeneca.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rüdiger Franz und Thomas Leurs

Die Stadtteile Tannenbusch und Äußere Nordstadt stechen beim Infektionsgeschehen als besonders hoch heraus; gleich nebenan, in der Inneren Nordstadt, sind die Zahlen hingegen deutlich niedriger. Das geht aus Daten der Stadt Bonn zu den 17 Postleitzahlenbezirken der Stadt hervor, die den General-Anzeiger am Montag erreichten.

Von den bis vergangenen Donnerstag insgesamt 11 036 an Corona erkrankten und gemeldeten Bonnern leben elf Prozent (1229 Infizierte) im Bereich der Postleitzahl 53119, also in Tannenbusch und Äußerer Nordstadt. Jeweils neun Prozent entfallen auf den Postleitzahlbezirk 53117 (Buschdorf, Auerberg, Graurheindorf) mit insgesamt 1026 Infizierten sowie 53123 (Duisdorf, Lessenich, Messdorf) mit zusammen 1010 Infizierten.

Geringe Infektionszahlen in der Weststadt und Poppelsdorf

Mit einem Anteil von jeweils vier Prozent vergleichsweise gering ist der Anteil der Infektionszahlen in Vierteln mit den Postleitzahlen 53115 (Weststadt und Poppelsdorf) und 53129 (Kessenich/Dottendorf), in denen jedoch auch rund ein Viertel weniger Menschen leben als in jenen mit den Spitzenwerten. Die Zahlen könnten die These stützen, dass das Infektionsrisiko mit der Art der Wohnverhältnisse korreliert und beispielsweise in Mehrfamlienhäusern oder Wohnanlagen höher ist als in Einfamilienhäusern. Mit sechs Prozent fällt auch der Anteil des einwohnerstarken Postleitzahlenbereichs 53111 (Innere Nordstadt und Innenstadt) vergleichsweise gering aus. Am unteren Ende der Skala findet sich mit drei Prozent der Infektionszahlen der Postleitzahlbezirk 53113 (Südstadt und Gronau), der allerdings verglichen mit den besonders belasteten Bezirken auch nur die Hälfte der Einwohner hat. Über eine Aufschlüsselung der Infektionszahlen unterhalb der Postleitzahlenbezirke verfügt die Stadt Bonn nicht.

Unterdessen gab es seitens der Verwaltung am Montag keine signifikante Erklärung für den starken Anstieg des Inzidenzwertes auf 136,5: „Einen größeren Ausbruch haben wir nicht, das Ausbruchsgeschehen ist bis auf mehrere große Familiencluster weiterhin diffus“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Die geänderte Vorgehensweise bei den Zweitimpfungen mit Astrazeneca, die die Ständige Impfkommission herausgegeben hat, betrifft in Bonn insgesamt 4000 Personen. Neue Impfungen sollen demzufolge nur noch an über 60-Jährige verabreicht werden. Unabhängig vom Alter sollen bei bereits durchgeführten Erstimpfungen die nun anstehenden Zweitimpfungen von neun auf zwölf Wochen verschoben werden. Die in Bonn Betroffenen seien bereits informiert, so das Presseamt der Stadt. Die neuen Termine werden automatisch zugewiesen.

Impfung der Kontaktpersonen von Schwangeren