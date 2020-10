Auftakt-Demo in Bonner Innenstadt : „Rettet das Melbbad“-Teilnehmer protestierten gegen geplante Wohnbebauung

Auftakt-Demo in Bonner Innenstadt

Bonn Zu einer Protestkundgebung hatte die Initiative „Rettet das Melbbad“ am Samstagnachmittag aufgerufen. Rund 50 Teilnehmer beteiligten sich an der Demonstration durch die Bonner Innenstadt.

Rund 50 Teilnehmer der Initiative „Rettet das Melbbad“ demonstrierten am Samstagnachmittag in der Bonner Innenstadt gegen die geplante Wohnbebauung am Poppelsdorfer Bad. Wie geplant versammelten sich die Demonstranten gegen 14 Uhr zunächst vor dem Poppelsdorfer Schloss, um anschließend protestierend Richtung Münsterplatz zu ziehen. Gegen 16 Uhr war die Demo beendet. Laut Polizei kam es zu keinerlei Vorfällen im Verlauf der gesamten Protestaktion.