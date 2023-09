Wohnquartier am Ledenhof in Beuel Inklusiver Kindergarten soll ab Frühjahr gebaut werden

Das inklusive Wohnquartier am Ledenhof aus der Vogelperspektive. Die Kita wird auf der Fläche an der Freudestraße gebaut, auf der sich im Moment noch die Baucontainer der Bauleitung (dunkelgrün in der Bildmitte zu sehen) sowie Material und die Fahrzeuge der Handwerker befinden.

Foto: Benjamin Westhoff