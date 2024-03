Spiel in den Sozialen Medien Instagramer verstecken Geld in Bonn und Köln

Auch in Bonn gibt es einen Kanal, der bei diesem Spiel mit macht. Doch während in Köln 50 Euro im Spiel sind, versteckt Cashcatchbonn täglich maximal fünf Euro. Über den Inhaber des Accounts hat der Deutschlandfunk berichtet. Demnach handelt es sich um „Alex“, einen Familienvater. Seine Motivation sei, sich mit den Findern und Finderinnen zu freuen, sagte er im Interview. Auf seinem Kanal bleibt er anonym. Zu hören ist in den Videos nur eine KI-generierte Stimme. Der Kanal hat am 24. Januar das erste Video gepostet. Inzwischen hat er mehr als 1000 Follower. „Alex“ hat Regeln für das Spiel in Bonn aufgestellt: Die Finder und Finderinnen sollen als Beweis für die Echtheit des Spiels ein Foto vom Fundort in ihrer Story zeigen und den Kanal verlinken.