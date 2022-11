Schulbegleiter in Bonn : Ausschluss des ASB aus der Integrationsassistenz war rechtens

Erfolgreiche Klage : ASB darf in Bonn wieder Schulbegleiter anbieten Das Kölner Sozialgericht hat entschieden, dass der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) weiterhin in Einzelfällen in der Schulbegleitung tätig sein darf, was ihm die Stadt untersagt hatte. Das Bonner Poolmodell sieht das Gericht als zulässig an.