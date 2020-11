Patientenzahlen in Kliniken steigen an : Gibt es genügend Bettenplätze auf den Bonner Intensivstationen?

Die Zahlen der Stadt Bonn zeigen, dass am Montag, 23. November, 32 am Coronavirus infizierte Menschen in einer Intensivstation behandelt werden, 26 davon müssen beatmet werden. Foto: picture alliance/dpa/Fabian Strauch

Bonn In Bonner Krankenhäusern sind derzeit circa 32 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben in Intensivstationen in Behandlung. Seit Oktober steigt die Zahl. So bewerten die Krankenhäuser die Lage.



Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist seit Oktober in Bonn gestiegen. Die Statistiken der Stadt zeigen, dass am Montag, 23. November, 32 am Coronavirus infizierte Menschen in einer Intensivstation behandelt werden, 26 davon müssen beatmet werden. 66 Corona-Patienten befinden sich in Normalstationen. Anfang Oktober gab es vier Corona-Patienten in Bonn, die in Intensivstationen behandelt werden mussten, davon wurden drei beatmet und fünf Patienten waren auf Normalstationen. 24 Menschen sind seit Beginn der Krise bislang im Zusammenhang mit Covid-19 in Bonn verstorben.

Die Uniklinik Bonn hat die meisten Corona-Patienten: Aktuell werden dort 51 Patienten behandelt, 34 davon auf Normalstation und 17 auf Intensivstation. Zwölf Patienten müssen beatmet werden, gibt Pressereferentin Viola Röser an. „Als eines der drei größten ECMO-Zentren in Deutschland müssen einige unserer Patienten wegen einer maximal eingeschränkten Lungenfunktion mit Sauerstoff außerhalb des Körpers maschinell versorgt werden. Die Zahl hat in den letzten Wochen zugenommen.“ Die 130 Intensivbetten der Uniklinik sind voll belegt und es werden weitere Plätze geschaffen, so Röser. „Das dafür erforderliche hochqualifizierte Personal ist knapp.“ Operationen müssen aber derzeit noch nicht abgesagt werden. Röser sagt dazu: „Vielmehr wird jeweils flexibel und zeitnah auf sich abzeichnende mögliche Engpässe reagiert.“

Die Lage in anderen Kliniken ist weniger angespannt

In anderen Bonner Kliniken sind weniger Corona-Patienten in Behandlung: Im Bonner Gemeinschaftskrankenhaus werden derzeit vier Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Drei davon müssen beatmet werden, teilt die Pressesprecherin Katharina Müller-Stromberg mit. Das Krankenhaus hat insgesamt 16 Intensivbetten, zwölf davon sind belegt, aufstocken musste es noch nicht. Und selbst wenn aufgestockt werden müsste, „wir haben geschultes Personal aus anderen Bereichen, das hinzugezogen werden kann“, versichert Müller-Stromberg. Sollte das Personal aus anderen Bereichen gebraucht werden, müsste das Gemeinschaftskrankenhaus Operationen verschieben. Aber das sei derzeit nicht der Fall, sagt die Pressesprecherin.

Im Johanniter-Krankenhaus stehen derzeit 25 Intensivbetten, im Waldkrankenhaus 23 Intensivbetten zur Verfügung. Während der Krise haben beide Kliniken um elf beziehungsweise neun weitere Betten aufgestockt. Das Johanniter hat derzeit einen schwer erkrankten Covid-19-Patienten auf der Intensivstation zu versorgen.

Personalaufwand für einen Corona-Patienten ist hoch

Der Ärztliche Direktor des Johanniter-Krankenhaus, Yon-Dschun Ko, spricht dennoch von einer angespannten Lage und das hat mit dem hohen Personalaufwand für eine Intensivbetreuung zu tun. Nötig ist eine Pflegekraft pro Bett. Vier bis fünf Corona-Patienten wären am Johanniter-Krankenhaus neben dem Alltagsgeschäft gut zu versorgen. Darüber hinaus würde es schwierig, sagt Ko. Er müsste damit beginnen, Operationssäle zu schließen. Damit wäre für das Krankenhaus ein erheblicher Einnahmeverlust pro OP und Woche verbunden.

Die GFO Kliniken Bonn, zu denen die Krankenhäuser St. Marien Venusberg, St. Josef Beuel und das Cura Krankenhaus Bad Honnef gehören, haben keine genaue Zahl der Corona-Patienten in den Intensivstationen angegeben. Die Pressereferentin Dorothea Adams stellt aber fest: „Durchschnittlich sind circa 50 Prozent der intensivpflichtigen Patienten im Laufe des Intensivaufenthaltes zeitweise beatmungspflichtig. Wir sehen hier nur geringe Steigerung der Patienten zur Zeit. Aber die Zahl kann in der nächsten Zeit schnell ansteigen.“

Die drei Krankenhäuser der GFO Kliniken in und um Bonn haben insgesamt 28 Intensivbetten für Erwachsene. Die Auslastung liege bei rund 85 Prozent, so Adams. Bisher musste die Anzahl der Betten nicht aufgestockt werden und auch das Fachpersonal reicht noch für die Intensivpatienten aus, gibt die Pressereferentin an. Allerdings komme es bisher zu wenigen OP-Verschiebungen oder Absagen. „Operationen werden an die Kapazitäten angepasst und nach Dringlichkeit durchgeführt“, so Adams.

Info So regeln die Bonner Krankenhäuser die Besuchszeiten In der Uniklinik Bonn können die Patienten noch Besuche empfangen, jedoch unter bestimmten Auflagen. Das geht solange, „wie es vertretbar erscheint. Dies wird ständig auf den Prüfstand gestellt“, sagt Pressereferentin Viola Röser. In den GFO-Kliniken sind Besuche auch noch möglich, jedoch auch eingeschränkt. Sollte sich die Lage aber verschärfen, könnte es ein Besuchsverbot geben, so die Pressereferentin Dorothea Adams, Im Bonner Gemeinschaftskrankenhaus gibt es derzeit schon ein Besuchsverbot. Werdende Väter dürfen aber bei der Geburt des Kindes dabei sein, wenn sie einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen können.

(ga)