Bildung und Austausch gegen Rassismus : Das ist in Bonn zur Interkulturellen Woche 2022 alles geplant

Bonn Unter dem Motto #offengeht beginnt am Freitag die Interkulturelle Woche in Bonn. Zwei Wochen lang lädt der Evangelische Migrations- und Flüchtlingsarbeit zu verschiedenen Veranstaltungen ein.

Bonn ist eine von mehr als 500 deutschen Städten und Gemeinden, die sich an der bundesweiten Kampagne „Interkulturelle Woche“ 2022 (IKW) beteiligen. Initiatoren der Kampagne sind die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland und die Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Das diesjährige Motto lautet #offengeht – damit würden sich, aktueller denn je, viele Assoziationen verbinden lassen, so die Initiatoren. So stellt das Thema Flucht einen zentralen Aspekt vieler Programmpunkte dar. Auftakt der Woche ist am Sonntag, dem 25. September, in Heidelberg. In Bonn finden bereits ab Freitag, dem 16. September, erste Veranstaltungen statt. Bis zum 3. Oktober bietet die evangelische Mitgrations-und Flüchtlingsarbeit (EMFA) ein Programm an, das einen Einblick in viele verschiedene Kulturen ermöglichen soll, so die Veranstalter.