Internationaler Frauentag in Bonn Vereine werben im Stadthaus für Gleichstellung

In der Debatte um die Geschlechtergleichstellung in der Arbeitswelt betonte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bonn, Stephanie Clemens-Krämer, dass nach wie vor Rollenklischees eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung von Ungleichheiten spielen. Insbesondere die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit in Familien sei ein Kernproblem, das sich negativ auf die Geschlechtergleichstellung auswirke. „Vor allem Frauen reduzieren ihr berufliches Pensum für unbezahlte Sorgearbeit“, so Clemens-Krämer. Hinzu komme, dass Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, etwa im Gesundheits- und Erziehungssektor, häufig schlechter bezahlt werden als männerdominierte Jobs. „Solange das der Fall ist, kommen wir nicht zu Equal-Pay“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Um Lohndiskriminierung entgegenzuwirken, sei es wichtig, Mädchen und junge Frauen zu ermutigen, auch technische Berufe oder Führungspositionen anzustreben.