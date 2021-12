Kundgebung auf dem UN Campus Bonn : Bündnis demonstriert für weltweiten Schutz von Menschenrechten

Am Freitagabend kam ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Gruppen zusammen, um für Menschenrechte weltweit zu demonstiereren. Foto: Niklas Schröder

Bonn Mehrere Gruppen kamen am Freitagabend auf dem UN Campus zusammen. Darunter etwa Amnesty International Bonn, der Verein Ausbildung statt Abschiebung, Sea-Eye Bonn und das Frauennetzwerk für Frieden. Anlass ist der internationale Tag der Menschenrechte.

Anlässlich des internationalen Tags der Menschenrechte machten Initiativen und Vereine am Freitagabend mit einer Kundgebung am UN Campus auf weltweite Verstöße gegen Menschenrechte aufmerksam. Obwohl sich viele Staaten zu der UN-Menschenrechtskonvention bekannt haben, wird diese dennoch weltweit verletzt – das beobachtet und kritisiert ein breites Bündnis aus Zusammenleben-Willkommen NRW, Amnesty International Bonn, Ausbildung statt Abschiebung (AsA), Frauennetzwerk für Frieden, Sea-Eye Bonn, Frauen*streik Bonn, Seebrücke und der afghanischen Nichtregierungsorganisation 100 Girl 100 Problem 100 Solution.

Das breit aufgestellte Bündnis kritisierte unter anderem den aktuellen Umgang der EU mit Schutz suchenden Menschen an den europäischen Außengrenzen. Demzufolge habe die EU-Kommission zuletzt auf die prekäre Lage fliehender Menschen in den polnisch-belarussischen Grenzgebieten mit der Aussetzung von Schutzregeln für geflüchtete Menschen reagiert, bemängelte das Bündnis. „Tausende Menschen sitzen weiterhin trotz Minus-Temperaturen in den Grenzgebieten fest“, sagte ein Teilnehmer der Kundgebung. Darüber hinaus finanziere die Europäische Union weiterhin die libysche Küstenwache, trotz dokumentierter Menschenrechtsverletzungen und Folter, mahnten die Demonstranten.