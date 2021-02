Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrswissenschaftlerin Angela Francke : „In Bonn hat der Radverkehr noch viel Potenzial“

Angela Francke, Verkehrswissenschaftlerin, will herausfinden, wie und wo die Infrastruktur für Radfahrende verbessert werden kann. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Interview Bonn Die Voraussetzungen für mehr Radverkehr in Bonn und der Region sind ideal, sagt die Dresdner Verkehrswissenschaftlerin Angela Francke. Die 41-Jährige will erforschen, was es braucht, um kurze Wege in Zukunft nur noch mit dem Rad zu fahren.