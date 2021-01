Kostenpflichtiger Inhalt: Freifläche an Bonner Grootstraße : Investor muss Wechselkröten neuen Wohnsitz bauen

Die Wechselkröte zählt wegen des Klimawandels zu den bedrohten Arten. Sie braucht flache sonnige Gewässer. Im Plangebiet an der Grootestraße wurden Exemplare gesichtet. Foto: Nicolas Ottersbach

Dransdorf Seit 2018 steht der Beschluss, eine freie Fläche an der Grootestraße in Dransdorf zu entwickeln. Der Investor will mindestens 180 Wohneinheiten bauen. Vorher müssen aber die geschützten Wechselkröten umziehen.