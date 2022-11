Demo durch die Innenstadt : Hunderte wollen in Bonn gegen iranisches Regime protestieren

Hunderte wollen in Bonn gegen iranisches Regime protestieren

Bereits Ende Oktober demonstrierten ungefähr 120 Menschen in Bonn gegen das Regime im Iran. Foto: Rolf Klodt

Bonn In Bonn wird an diesem Sonntag gegen das Regime im Iran demonstriert. Die Veranstalter rechnen mit Hunderten Teilnehmenden.

Unter dem Motto „Eklatante Menschenrechtsverletzungen im Iran und Verbot des Fahrradfahrens für Frauen“ wollen am Sonntag, 13. November, in Bonn Menschen gegen das Regime im Iran auf die Straße gehen. Die Veranstalter rechnen mit rund 250 bis 500 Teilnehmenden, wie die Polizei mitteilte.

40 Tage nach dem Tod von Jina Mahsa Amini haben sich in der Bonner Innenstadt 120 Demonstranten für mehr Frauenrechte im Iran ausgesprochen.

Protest auf dem Marktplatz in Bonn

Die Veranstaltung beginnt um 12.45 Uhr am Hofgarten, zieht anschließend durch die Stadt und endet gegen 16 Uhr an den Botanischen Gärten in Poppelsdorf. Für die Dauer der Versammlung kann es entlang der Demonstrationsroute zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.