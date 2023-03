Release-Konzert im Pantheon Wie eine amerikanische Jazz-Sängerin in Bonn landete

Geboren in Chicago, aufgewachsen in Los Angeles und nach Stationen in Honolulu und Stockholm ist sie nun in Bonn angekommen. „Hier fühlen wir uns rundum wohl“, sagt die international bekannte Jazzsängerin Soleil Niklasson. Kein Wunder also, dass sie in der Wahlheimat ihre neue CD „Rise“ bei einem Release-Konzert im Pantheon vorstellen wird. „Wir haben unsere Songs in der Zeit der Pandemie aufgenommen, als die Welt plötzlich stillzustehen schien“, erzählt Niklasson. Entstanden ist eine neue CD mit zwölf eigenen Kompositionen, einer Mischung aus Jazz, Gospel und Soul. „Die Lieder handeln von Hoffnung, Glaube, Liebe und Mut und wir hoffen, dass wir die Zuhörer damit erheben und ermutigen können. Im Zentrum all meiner Songs steht: Love is King“, sagt sie und meint damit, dass die Liebe regiert. Entstanden ist die CD zusammen mit den Musikern Andreas Laux, Sven Bergmann, Caspar van Meel sowie Andreas Griefingholt.