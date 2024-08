Stadtwerke Bonn veranstalten Konzerte Jazztube verwandelt U-Bahnstationen in Live-Bühnen

Unter den Fahrplänen der gegenüberliegenden Wand nahmen einige Leute vor dem ersten Klang gespannt Platz. Darunter auch die Musikerfreunde Claudia Huismann und Werner Krotz-Vogel. Sie kennen beide Künstler von anderen Projekten und zeigten sich gespannt auf deren neue Zusammenarbeit: „Es ist spannend, was aus dieser Kombination entsteht. Es ist sehr beseelt“, findet Huismann. Beide würden Jazztube bereits seit mehreren Jahren, „immer wenn wir es schaffen“, besuchen. „Das bringt endlich mal Leben in die Stadt“, so Krotz-Vogel. Seiner Meinung nach müssten solche Events und Musik im Allgemeinen in Bonn mehr gefördert werden. „In jeder größeren Stadt, die etwas auf sich hält, gibt es viel mehr Live-Musik in U-Bahnen. Das sorgt immer für einen bleibenden Eindruck, auch bei Touristen“, so Huismann.