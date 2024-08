Infos, Preise, Bands Alle Infos zu Jeck im Sunnesching 2024 in Bonn

Bonn · 13 Größen des rheinischen Karnevals und „Fiere ohne ze friere“: Das verspricht Jeck im Sunnesching am Samstag, 31. August, in der Rheinaue in Bonn. Alle Informationen zu Bands, Tickets und zur Anfahrt.

Im vergangenen Jahr zog das Sommerfestival „Jeck im Sunnesching" rund 30.000 Jecke in die Rheinaue. Natürlich kostümiert, obwohl der offizielle Karneval da längst noch nicht begonnen hatte. In diesem Jahr findet das Event am 31. August statt. Auf der Bühne spielen 13 Größen des rheinischen Karnevals: Kasalla, Brings, Cat Ballou, Paveier, Miljö, Grüngürtelrosen, Lupo, Planschemalöör, Druckluft, Stadtrand, Kempes Feinest, Rhythmussportgruppe und Björn Heuser. Die Moderation übernimmt Lukas Wachten, DJ des Tages ist DJ Kapellmeister. 30.000 feierten ausgelassen - Livemusik von 13 Karnevalsbands Jeck im Sunnesching in der Rheinaue 30.000 feierten ausgelassen - Livemusik von 13 Karnevalsbands Welche DJs beim „Magic Park Festival“ in Bonn auflegen Techno-Festival in der Rheinaue Welche DJs beim „Magic Park Festival“ in Bonn auflegen Die Musikveranstaltung im Kölner Jugendpark eine Woche später, also am 7. September, ist mit einem ähnlichen Line-up aufgestellt: Kasalla, Brings, Cat Ballou , Mo-Torres, Miljö, Klüngelköpp, Lupo, Grüngürtelrosen, Planschemalöör, Druckluft, Eldorado, Fiasko, Mätropolis und Björn Heuser stehen dort auf der Bühne. Lukas Wachten übernimmt auch im Kölner Ableger des Festivals die Moderation. Unterstützt wird er von DJ Vossi. Info: Das Festival in Köln ist bereits ausverkauft. Tickets und Anreise Der Einlass beginnt um 10 Uhr, das Programm gegen 11 Uhr und läuft bis 20 Uhr. Tickets gibt es über www.jeckimsunnesching.de. Ein Einzelticket kostet 44,90 Euro, „5 Jecke“ zahlen für ihr Gruppenticket insgesamt 219,50 Euro, also 43,90 Euro pro Person. Das Gruppenticket für „10 Jecke“ kostet 429 Euro. Einlass ist ab 16 Jahren. Da der Parkplatz Rheinaue nur knapp 160 Autos beherbergen kann, empfiehlt sich die Anreise mit Bus und Bahn. Vom Bonner Hauptbahnhof aus können Festivalbesucher mit den Buslinien 610 und 611 bis zur Haltestelle „Rheinaue Hauptzugang“ fahren. Von der U-Bahnhaltestelle „Robert-Schuman-Platz“ (Line 66 und 68) müssen Besucher einen circa 10 Minuten langen Fußweg zum Gelände zurücklegen. Hier geht es zur Bilderstrecke: So schön war Jeck im Sunnesching 2023

