Bonner Band spielt auf Jeck im Sunnesching Karneval im Sommer – geht das?

Interview | Bonn · Jeck im Sunnesching findet wieder am 31. August in Bonn in der Rheinaue statt. Das Sommerfestival steht ganz im Zeichen des Karnevals. Kann man im Sommer überhaupt Karneval feiern? „Ja“, findet die Bonner Brassband Druckluft im GA-Interview.

28.08.2024 , 11:55 Uhr

Die Brass-Band Druckluft aus Bonn in ihrem Proberaum in Beuel. Foto: Benjamin Westhoff