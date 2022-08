Festival darf stattfinden : Gericht lehnt Eilantrag gegen Jeck im Sunnesching ab

So sah es in der Rheinaue vor einigen Jahren aus. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Das Verwaltungsgericht Köln hat am Donnerstag den Eilantrag gegen die Veranstaltung „Jeck im Sunnesching“ abgelehnt. Rund 30.000 Besucher werden zu dem Event am Samstag erwartet.



Das Verwaltungsgericht Köln hat den Eilantrag eines Bonners gegen die Genehmigung der für Samstag geplanten Veranstaltung „Jeck im Sunnesching“ in der Bonner Rheinaue abgelehnt. Das Festival darf also stattfinden. Das teilte ein Sprecher des Gerichts am frühen Donnerstagnachmittag mit. Der Anwohner, der nach GA-Informationen am Beueler Rheinufer wohnen soll, hatte sich, so der Gerichtssprecher, gegen die von der Stadt erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung gewandt und im Wesentlichen geltend gemacht, dass die Anzahl der jährlich zulässigen 18 „seltenen Ereignisse“ nach dem sogenannten Freizeitlärmerlass NRW überschritten sei.

Zur Begründung der Ablehnung des Eilantrags führt das Gericht nun aus, dass es offen sei, ob die zumutbare Geräuschbelastung auf dem Grundstück des Anwohners an mehr als 18 Tagen jährlich überschritten werde. „Bei der Beurteilung stellen sich schwierige Fragen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, die im Eilverfahren nicht geklärt werden können und der Beurteilung im Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben müssen“, so das Gericht.

Das Gericht habe deshalb eine von dem Ausgang des Hauptsacheverfahrens losgelöste Interessenabwägung vorgenommen. In dieser habe es berücksichtigt, dass zu der karnevalistischen Großveranstaltung, die zum vierten Mal in Bonn stattfinden soll, rund 30.000 Besucher erwartet würden. Das Interesse an der Durchführung dieses Festivals, dass obendrein tagsüber stattfinden soll und bereits seit längerer Zeit feststehe, sei höher zu gewichten ist als die individuellen Interessen des Anwohners an der Einhaltung der Immissionsrichtwerte auf seinem auf der gegenüberliegenden Rheinseite befindlichen Grundstück.