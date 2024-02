Warnstreik am Donnerstag Jeder dritte Bus fährt trotzdem

Nach Karneval ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ihre Mitglieder zum nächsten Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) auf. Wie die Bonner Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) mitteilten, werden sie an diesem Donnerstag, 15. Februar, ebenfalls bestreikt. Ihre eigenen Busse und Bahnen bleiben ab Betriebsbeginn um 3 Uhr in den Depots. Erst am Freitagmorgen gilt wieder der Regelbetrieb.