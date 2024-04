50 Jahre Deutsche Krebshilfe Jeder zweite Krebs ist heilbar

510.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Krebs. Jeden zweiten trifft es irgendwann im Laufe des Lebens. Die gute Nachricht dazu: Die Hälfte aller Betroffenen kann inzwischen dauerhaft geheilt werden. Bei Kindern sind es sogar 80 Prozent. An diesem Erfolg hat die Deutsche Krebshilfe als größte private Geldgeberin für Krebsforschung und die Betreuung Betroffener entscheidenden Anteil. Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Stiftung Deutsche Krebshilfe hervorgeht, förderte diese allein im Jahr 2022 Forschungsprojekte mit einer Gesamtsumme von 122,3 Millionen Euro. Der Uniklinik Bonn wurden für mehrjährige Projekte ab 2023 allein 2,5 Millionen Euro bewilligt, für ein gemeinsames Netzwerkprojekt der Unikliniken Bonn, Aachen, Köln und Düsseldorf nochmals 6,2 Millionen Euro.