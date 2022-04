Bundespräsident a.D. in der Redoute : Joachim Gauck: Keine Angst vor der Morderne

Foto: Benjamin Westhoff

Der Bundespräsident a.D. Joachim Gauck hat am Freitagabend in der Redoute über die Zukunft der liberalen Demokratie gesprochen. Dabei ging Gauck auch auf die aktuelle Situation in der Ukraine ein.



Spätestens mit Russlands Angriff auf die Ukraine wurde deutlich, dass sich die bisherige Weltordnung im Wandel befindet. Der Krieg, den viele vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Verflechtungen und im Vertrauen auf ein allgemeines Streben nach Stabilität für unvorstellbar gehalten haben, löst das bisherige, europäische Sicherheitsgefüge auf und zwingt Regierungen und Gesellschaften, sich neu zu positionieren und zu hinterfragen.

Zeitgleich sind auf die Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft und die, durch die Pandemie entstandenen Effekte, noch keine abschließenden Antworten gefunden worden. Durch soziale Netzwerke hat jeder, der will, eine öffentliche Stimme und eine Möglichkeit seine Meinung recht ungefiltert großflächig zu verbreiten. Die digitale Empörungskultur machen sich nicht zuletzt Parteien auf dem extrem rechten Flügel zu nutzen. In vielen europäischen Staaten erhalten sie großen Zuspruch, in anderen haben sie bereits autoritäre Regierungen gebildet.

Die Situation zwingt zum Nachdenken: „Welche Zukunft hat die liberale Demokratie?“, zu dieser Frage sprach am Freitagabend der Alt-Bundespräsident Joachim Gauck in der Redoute und zeichnete dabei ein sorgenvolles, aber gleichzeitig zuversichtliches Bild.

Natürlich ging er zu Beginn auf die Abwägung zwischen moralischem und geopolitischen Dilemma des Westens im Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein. „Zu klar sind Opfer und Täter erkennbar“, so Gauck. Der Westen stehe in der Pflicht das Möglichste zu tun. Dem setze aber die Realität der russischen Atomwaffen auch gewisse Grenzen. Man kenne Putins „Panzersozialismus“ beispielsweise noch aus Berlin (1953), Budapest (1956) oder Prag (1968). „Diese Erfahrungen sind aber über die Jahrzehnte in die Ferne gerückt“, so Gauck.

Letztendlich erkläre sich Putins Politik aus seinen Erfahrungen im Sozialismus. Heute sei sie bloß imperialistisch statt kommunistisch ummantelt. „Putins Krieg gilt letztendlich der freien Demokratie“, so Gauck. Das russische Narrativ von der Bedrohung durch die Erweiterung der Nato habe es bis vor acht Jahren gar nicht gegeben. „Das war bis dahin kein Thema.“ Dies sei erst 2014 mit dem Konflikt im Donbas aufgekommen.

Schon im Kalten Krieg wäre es nicht um den Machtkampf zweier Großmächte gegangen. Vielmehr wurde laut Gauck der Konflikt dadurch getragen, dass eine Seite die freiheitlichen Werte der anderen Seite nicht akzeptieren konnte und sich durch diese bedroht sah. Wie US-Präsident Biden, während seiner Rede in Warschau, im März diesen Jahres sagte, hätte ein erneuter Kampf zwischen der Demokratie und der Autokratie begonnen.

Währenddessen beginnt in Südostasien China die Großmacht USA herauszufordern und Europa wirtschaftlich zu übertrumpfen. Und das, obwohl doch die Demokratie als Grundvoraussetzung für Wohlstand galt. Gleichzeitig haben in manchen europäischen Ländern und sogar den USA jüngst autokratische Regierungen liberale Demokratien abgelöst. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump noch einmal Präsident wird. Ist die Demokratie also langsam am Ende?

Für Gauck sind diese Effekte eine Folge des schnellen Wandels. Die politischen, ökologischen und technologischen und damit auch gesellschaftlichen Veränderungen resultieren in Verunsicherungen und Angstwellen. Dies begünstige naturgemäß Populisten. Trotzdem zeichnet Gauck ein positives Bild. Sicherlich gälte es innen- und außenpolitisch einiges neu zu bewerten. Letztendlich sei die Gleichgültigkeit einer der größten Feinde.