Projekt für mehr Teilhabe Jobcenter-Kunden reparieren gespendete PCs für Bedürftige

Bei „Digital dabei“ geht es nämlich vor allem um Teilhabe und das soziale Miteinander, um Menschen bei ihrem Weg zurück in die Erwerbstätigkeit zu begleiten. „Wir führen Gespräche und überlegen gemeinsam, mit welcher Maßnahme wir sie am besten fördern können“, fügt Sinn hinzu. Denn nicht jeder habe beispielsweise eine Affinität für Informatik. Arbeitsgelegenheiten bieten Jobcenter und VfG auch in anderen Branchen an, etwa im Garten- und Landschaftsbau, in einer Nähwerkstatt oder in der Autoverwertung.