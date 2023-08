Großer Andrang Jobcenter-Messe Bonner wollen mit Weiterbildung aus der Arbeitslosigkeit

Von Pfeilen geleitet, schlängeln sich die Menschen am Mittwochmorgen durch die Bürogänge des Jobcenters in Duisdorf. Die „Kunden“, wie sie die Mitarbeiter des Jobcenters nennen, sind auf der Suche nach Weiterbildungsangeboten, Ausbildungschancen und Informationen. Die Gründe für ihre Arbeitslosigkeit und ihre Jobsuche sind vielfältig: „Nach 20 Jahren Pause möchte ich zumindest in Teilzeit wieder in den Beruf einsteigen“, schildert etwa eine ältere Besucherin. Die gelernte Sekretärin war aufgrund einer Autoimmunerkrankung lange Zeit nicht arbeitsfähig.