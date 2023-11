Jobmesse als Auftakt Wie in Bonn lebende Ukrainer bald einen Job erhalten könnten

Dass gute Deutschkenntnisse der Schlüssel zu einem Job sind, haben die Teilnehmenden schon gemerkt. „Wer kein Deutsch kann, bekommt keine Arbeit“, sagt Messebesucherin Yuliia Rakovska. Sie lebt seit eineinhalb Jahren gemeinsam mit ihrer Tochter, Eltern und Schwester in Deutschland. Ursprünglich kommt die Familie aus dem Süden der Ukraine, Cherson. „In der Ukraine habe ich an einer Sportschule gearbeitet, in einem Büro. Ich war vor allem verantwortlich für die Anmeldungen von neuen Studierenden“, erzählt Rakovska. Wie ihre genaue Berufsbezeichnung auf Deutsch heißt, wisse sie nicht. Aktuell absolviert sie den Orientierungskurs „Leben in Deutschland“ und möchte weiter Deutsch lernen. Wenn sie in die Zukunft blickt, sieht sich Rakovska eher in der Ukraine als in Deutschland. Wann sie wieder zurückkehren kann, weiß sie aber aufgrund des Krieges nicht.