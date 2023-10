Ausbildung und Beruf Jobsuche in der virtuellen Realität

Was den Arbeitssuchenden allerdings oftmals fehlt, ist eine konkrete Vorstellung davon, wie der Arbeitsalltag während der Ausbildung aussieht und welche Aufgaben einen dabei erwarten. Mit „360 Grad durch die Ausbildungswelt“ hat das BiZ in der Agentur für Arbeit Bonn jetzt ein neues Informationsangebot ins Leben gerufen, das wieder mehr Schüler in die Einrichtung locken soll. „Wir haben nach etwas gesucht, das über die reine Infosuche hinausgeht. Wir wollen, dass die Schüler nach dem Besuch im BiZ heimfahren und berichten: ‚Das war ein Erlebnis‘“, sagt Holger Krause, Leiter des BiZ.