Jubiläumsfeier Haus der Jugend Bonn „Die Anlage ist bundesweit einzigartig“

Zu den vielen Kindern, die sich am Samstag beim Jubiläumsfest austobten, zählten auch Charlotte (6) und Matilda (3). „Die neue Parkanlage ist sehr gut gelungen. So eine Anlage hat in Bonn bisher noch gefehlt“, freut sich deren Mutter Svenja Springer. Besonders das neue große Klettergerüst ist bei ihren Töchtern sehr beliebt. Trotz der Weitläufigkeit der Parkanlage hat sie ihre Kinder hier stets im Blick, auch deshalb gefällt ihr die neue Parkanlage sehr gut.