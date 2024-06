Auftakt im Bonner Münster Jüdische Professorin spürt dem Ort des Judentums nach

Die zweiten Annemarie-Schimmel-Lectures haben am Dienstagabend im Bonner Münster begonnen. Kein ungeeigneter Ort für den Auftakt zu einer Vorlesungsreihe der in Düsseldorf geborerenen und in Stanford lehrenden Charlotte Elisheva Fonrobert. Die Professorin für Jüdische Studien und Religionswissenschaften sprach auf Einladung der Katholisch-Theologischen Fakultät der Bonner Universität über den „Ort des Judentums in der Gegenwart“. Ein paar Meter entfernt nur von der Kreuzkirche, in der vor 21 Jahren der Trauergottesdienst für die Islamwissenschaftlerin Schimmel abgehalten wurde. Zwischenfälle nach zwei Besetzungen des Uni-Hauptgebäudes von Pro-Palästinensern in den vergangenen Wochen gab es keine.