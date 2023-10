Israelische Autorin liest in Bonn „Mutter, wir sind überall auf der Welt verloren“

Sie wird in Bonn sein - und nicht in ihrem Heimatland, in dem der Krieg wütet. Lizzie Doron, linksliberale Erfolgsautorin aus Tel Aviv, die in Israel keinen Verleger mehr findet. Sie liest am Montag im Haus der evangelischen Kirche aus ihrem neuen Roman. Die 70-Jährige hat ihre Lesereise durch Deutschland trotz des Terrorangriffs der Hamas nicht abgesagt. In Interviews und Gesprächen will sie den jüdischen Familien eine Stimme geben, die Angehörige verloren haben oder in den Fängen der Hamas wissen. Israel, sagt sie, braucht jetzt Hilfe. Und Empathie.