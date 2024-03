JugendBildungsmesse Bonn Worauf Schüler und Eltern bei einem Auslandsaufenthalt achten sollten

Anne Grubert, Gründerin des „Costa Rica-Austausch-Service“ (CAS) bietet vor allem das klassische Auslandsjahr in der Schule an. Hierbei können Schüler für drei, fünf oder elf Monate nach Costa Rica gehen. Auch für Abiturienten biete sie Programme im Bereich der freiwilligen Arbeit an. „Costa Rica ist ja auch absoluter Vorreiter was eben Umwelt- und Artenschutz angeht. Da können die jungen Leute sich dann in Schildkrötenprojekten engagieren, sie können in Tierauffangstationen mit Tierärzten und Biologen arbeiten“, so Grubert. Hierbei ist Spanisch die Landessprache. Kostentechnisch liegt das Programm für einen dreimonatigen Aufenthalt an einer öffentlichen Schule bei 7.300 Euro, während etwa ein elfmonatiger Aufenthalt an einer Privatschule in Costa Rica bis zu 15.650 Euro kosten kann.