Bonner Innenstadt Jugendstrafe auf Bewährung nach Messerattacke in der Jugendschutzstelle

Zu den Vorwürfen hatte der Jugendliche vor Gericht geschwiegen, letzten Endes trug sich das Geschehen nach Erkenntnis des Gerichts aber wie in der Anklage skizziert zu: Am Abend des 19. Januar 2024 war der nun Verurteilte in die Jugendschutzstelle in der Maximilianstraße eingedrungen. Mit einem Klappmesser bewaffnet, drängte er einen Mitarbeiter zur Seite, stürmte er auf das Opfer zu und stach in die Richtung des Kontrahenten. Nur durch Zufall trug dieser nicht mehr als nur eine oberflächliche Stich- und Kratzwunde am Rücken davon. Der Streit hatte seine Ursache wohl in einer Auseinandersetzung der beiden Beteiligten am Vortag, bei der die Brille des nun Verurteilten zu Bruch gegangen war. Weil er sich seiner Verhaftung zunächst widersetzt hatte, wurde der Heranwachsende auch noch wegen Widerstands verurteilt.