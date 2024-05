Tagung der Kreissynode Junge Bonner Christen wollen mehr Verantwortung

Sinkende Einnahmen durch Kirchenaustritte sowie kleiner werdende Gemeinden stehen großen, teils energetisch kostenintensiven Kirchengebäuden gegenüber. Neben Wirtschaftlichkeit spielt auch das Thema Klimaschutz eine Rolle. Daher hat der Evangelische Kirchenkreis Bonn als einer der ersten in der Landeskirche mit Annika Bohlen eine Projektmanagerin für Klimagerechtigkeit eingestellt. Und die hat ganze Arbeit geleistet und in den vergangenen Monaten einen Meilenstein in puncto Klimaschutz gesetzt: Bohlen hat die energetischen Daten aller 85 Kirchengebäude des Kirchenkreises zusammengetragen. „So können wir feststellen, welche Gebäude energetisch effizient sind“, so Bohlen. Das diene als Maßstab, wenn darüber gesprochen werden müsse, welche Gebäude im Fall der Fälle aufgegeben oder umgenutzt werden müssten. Denn bis 2035 soll der Kirchenkreis CO 2 -neutral sein. Dazu werden unter anderen PV-Anlagen und Wärmepumpen installiert. Die Johanniskirchengemeinde ist bereits klimaneutral.