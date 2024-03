Ergebnisse der Jugendbefragungen in Bonn Junge Bonner fordern mehr Sicherheit

Vor allem bei den Jugendlichen kommt das Angebot an Geschäften, Cafés und Restaurants, das Stadtbild und bestimmte Freizeitangebote und -orte wie Pützchens Markt oder die Rheinaue auch gut an. So auch beim 15-jährigen Anton Schneider, der an der Befragung teilgenommen hat. „Ich finde es schön, dass es viele Jugendzentren und Kinos in Bonn gibt“, lobt der Schüler. Auch die Schulinfrastruktur und die Anzahl der Spielplätze sagen ihm zu.