Maskierte mit Pistole in Graurheindorf Junge Café-Betreiberin schildert brutalen Überfall

Sichtlich mitgenommen ist Julia Sen auch noch am Montag, zwei Tage nachdem Unbekannte die junge Caféhaus-Betreiberin brutal überfallen haben. Es geschah am Samstagabend gegen 20 Uhr. Sen hatte gerade ihr „Olea Café“ an der Werftstraße im Ortsteil Graurheindorf, ein paar Meter entfernt vom Bonner Hafen, abgeschlossen. Sie ging ein paar Schritte zu ihrem vor dem Geschäft geparkten Auto. Das Laptop mit Geschäftsdokumenten, Unterlagen der vergangenen drei Monate und Geschäftseinnahmen hatte sie in einer Tasche hinter den Fahrersitz gelegt. „Auf einmal stand ein Mann hinter mir. Ich habe erst auf den zweiten Blick gesehen, dass er nicht nur schwarz angezogen war, sondern auch eine Stoffmaske trug.“