Kritik am Konfuzius-Institut : Junge Liberale protestieren gegen Chinas Einfluss

Bonn Junge Liberale haben an diesem Donnerstag gegen den Kooperationsvertrag der Universität mit dem regierungsnahen chinesischen Konfuzius-Institut demonstriert.

Mitglieder der Jungen Liberalen und der Liberalen Hochschulgruppe haben am Donnerstag am Belderberg gegen die Aktivitäten des dortigen Konfuzius-Instituts demonstriert. Die Aktion war Teil eines bundesweiten Protestes zum Internationalen Tag der Menschenrechte an allen 19 Standorten des Instituts, dem die Gegner eine direkte Nähe zum chinesischen Staat unterstellen. Chinas Regierung nehme Einfluss auf die Lehrinhalte an den Instituten, womit kritische Themen zur Lage in China wie die Situation in Hongkong oder die Lage der Uiguren nicht thematisiert werden könnten, sagt Feli Steglich, Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen.