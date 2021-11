Ausstellung im Gericht : Justizhauptwachtmeister im Fotofieber

Klaus Hirschmann hat den Neubau des Bonner Gerichtskomplexes über Jahre fotografisch dokumentiert. Nun hat er seine Sammlung in Anwesenheit von NRW-Justizminister Peter Biesenbach an das Landgericht übergeben.

Rund 4000 Fotos hat Hirschmann im Laufe der Zeit geschossen. Einen kleinen Teil davon werden die Besucher von Amts- und Landgericht demnächst in der alten Bibliothek bewundern können. Bei einem Festakt, bei dem NRW-Justizminister Peter Biesenbach am Donnerstagmorgen die Justizwachtmeister für ihr Engagement in der Pandemie ehrte, nahm der Minister mit Landgerichtspräsident Stefan Weismann für die Bonner Gerichte auch einen Ordner mit Hirschmanns Fotos in Empfang. Die Sammlung soll den Grundstock eines kleinen Museums bilden.