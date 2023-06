Nach Staudamm-Bruch Rund 150 Ukrainer demonstrieren und berichten von schrecklichen Szenen

Überflutete Häuser, Menschen, die hüfthoch im Wasser stehen, und Kühe, die versuchen, sich einen Weg durch die Wassermassen zu bahnen – all diese Situationen zeigen die Fotos, die die Ukrainerinnen und Ukrainer bei ihrer Demonstration am Mittwochabend in den Händen halten. Rund 150 Menschen hatten sich gegen 18 Uhr zu einem spontanen Protest auf dem Münsterplatz versammelt. Anlass war die Zerstörung des Kachowka-Staudamms am frühen Dienstagmorgen. Die Demonstrierenden wollten auf die Katastrophe aufmerksam machen und ihre Forderungen verdeutlichen.