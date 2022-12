Winter in Bonn : Warum der Rhein selbst bei eisigen Temperaturen nicht mehr einfriert

Bonn Bonn und die Region erleben in diesen Tagen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Der Rhein würde allerdings selbst bei deutlich geringeren Temperaturen nicht einfrieren. Dafür gibt es eine einfache Erklärung.

Anders sah das noch bis vor rund 60 Jahren aus, als sich auf dem Rhein in kalten Wintermonaten durchaus ab und an eine Eisschicht bildete. So zum Beispiel im Winter 1962/1963, der mit einem Mittelwert von minus vier Grad in NRW als kältester Winter des vergangenen Jahrhunderts in die Geschichte einging.