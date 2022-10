Familientag in der Bundeskunsthalle in Bonn : Das erwartet die Besucher von Käpt’n Book

Die Besucher des Familientages bekamen in der Bundeskunsthalle viel geboten. Insgesamt rechnet die Stadt beim Lesefest mit 40.000 Gästen. Foto: Niklas Schröder

Bonn Käpt’n Book feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Auch dieses Mal gib es viel spannenden Lesestoff für Kinder und Jugendliche. Was in den kommenden Wochen an Programm auf sie wartet, haben die Organisatoren beim Familientag in der Bundeskunsthalle verraten.



Viele junge Leser sind bereits am Sonntagvormittag zum 20. Käpt’n Book-Festival in die Bundeskunsthalle gekommen. Unter ihnen ist auch Hilarion, der sich noch von seinen Eltern vorlesen lässt. „Ich mag Bücher“, sagt der 6-Jährige. Eifrig lernt er gerade lesen, um bald in sein Lieblingsbuch „Die Schule der magischen Tiere“, selbständig eintauchen zu können.

Die 10 Jahre alte Ava ist da schon ein ganzes Stück weiter. Regelmäßig geht sie mit ihrem Vater in die Stadtbücherei und leiht sich neue Bücher aus. Derzeit steht die Fantasy-Romanreihe „Warrior Cats“ bei der Schülerin hoch im Kurs. Teilweise sucht sie aber auch Bücher nach Covergestaltung aus, wie etwa das Buch die „Duftapotheke.“ „Manchmal ist sie eine halbe Stunde zwischen den Regalen verschwunden“, erzählt Avas Vater. Beide sind zum ersten Mal beim Lesefest. „Ich lese sehr gerne. Ich kann dann in spannende Geschichten eintauchen, Rätsel lösen und meiner Fantasie freien Lauf lassen“, sagt Ava.

Zur 20. Ausgabe von Käpt’n Book versprechen die Veranstalter ein Best-of-Programm. Die symbolische Büchertorte sei gespickt mit Highlights von Autoren wie Margit Auer, Kirsten Boie, Fabian Lenk und Oliver Steller. Mit den Jubilaren, wie dem Regenbogenfisch und dem Löwen, der nicht schreiben konnte, sowie dem Besten von Ritter Rost wird das Lesefest 2022 eröffnet.

Auch in diesem Jahr hat die beliebte Piratenfigur, die inzwischen von Alina Rohde verkörpert wird, vielfältigen Lesestoff für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihren Bücherkoffer gepackt. Im Fokus stehen wie immer Bücher, die Freude machen, und in diesem Jahr besonders Bücher, die Fragen nach unserer Zukunft, zu Diversität und Identität mit Entdeckerfreude und Weitblick beleuchten.

Selbst aktiv werden können Jung und Alt bei einer Bastelaktion im Foyer. Zusammen mit vielen anderen Kindern sitzt Helena an der langen Tafel und bastelt bunte Masken für die ganze Familie. Glitzerperlen und Federschmuck zieren ihre rosafarbene Pappschablone. Zwei Gucklöcher offenbaren die Augen der Trägerin. Helena, ebenfalls eine Leseratte, liebt vor allem Fantasy-Romane. Gerade liegt „Ruby Fairygale - Der Ruf der Fabelwesen“, auf ihren Nachttisch. Beim Lesefest will die 9-Jährige zusammen mit ihrer Familie neue Bücher entdecken.

Insgesamt nehmen 51 Autoren und Autorinnen an den fast 500 Veranstaltungen in Bonn und der Region teil. Die Stadt Bonn rechnet mit bis zu 40.000 Gästen. Auf Bonner Stadtgebiet verteilen sich 87 der insgesamt 188 Veranstaltungsorte, die übrigen haben die Organisatoren weit über die Region verstreut, sodass der Bücherkoffer nicht nur nach Bad Honnef oder Rheinbach wandert, sondern bis nach Neuss, Düsseldorf und Gummersbach. Finanziert wird das Lesefest weiterhin durch eine Förderungen des Landes, Mitteln aus dem städtischen Haushalt und der Partnerkommunen sowie Sponsorengeldern.

In den beiden Wochen wird es an Orten wie dem Haus der Natur, dem Haus Vielinbusch oder dem „Kleinen Muck“ 15 Familienfeste und -nachmittage in Bonn und 14 Familienfeste in der Region geben. Und am 6. November wird das Deutsche Museum zum Schauplatz eines großen Abschlussfestes. Neben weiteren Sonderformaten wie der „Buchmesse Migration“ im Haus der Geschichte sowie einem Mitmach-Hörspiel.

„Lesen ist eine Schlüsselkompetenz unserer Bildung, Grundlage für den Wissenserwerb und die gesellschaftliche sowie kulturelle Teilhabe“, sagt Anna-Lisa Langhoff, stellvertretende Leiterin des Bonner Kulturamtes. Sie sieht Leseförderung als „Investition in die Zukunft“. Gerade die kostenlosen Live-Veranstaltungen mit den Autoren, aber auch der Zugang zu den Museen sollen Schwellenängste abbauen und Kinder erreichen, die sonst kaum Zugang zu Literatur haben.