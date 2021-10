Mehr als 20.000 Besucher : Veranstalter ziehen positive Bilanz nach Käpt’n-Book-Lesefest

Illustrator Merhdad Zaeri versteckt in seinen Bildern gerne Wörter. Hier geht „Freundschaft“ in einer Zeichnung auf. Foto: Stefan Knopp

Bonn Das Käpt’n-Book-Lesefest ist in Bonn erfolgreich erfolgreich zu Ende gegangen. Der Abschluss fand im Deutschen Museum mit einer Lesung zu Künstlicher Intelligenz statt. Der nächste Termin steht derweil schon fest.

Das Rheinische Lesefest 2021 ist vorbei, Käpt’n Book wird jetzt auf den sieben Weltmeeren nach Autoren und Büchern für das nächste Jahr suchen. Für die Veranstalter war das Ganze wieder ein Erfolg, und für die Käptin eine gelungene Premiere. Nach dem Familienfest im LVR-Museum am Samstag fand das Finale am Sonntag im Deutschen Museum Bonn statt.

Dort freute man sich über Besuch aus Polen. Denn die Autorin Maria Mazurek und der Illustrator Marcin Wierzchowski haben mit dem Buch „Ava im Land der Zukunft“ ein Thema für junge Leute zu Papier gebracht, das man sich nach der Neuausrichtung des Museums auf die Fahne geschrieben hat: Es möchte sich laut Mitarbeiterin Natascha Zitzke als „Forum für Künstliche Intelligenz in NRW“ etablieren, und genau darum geht es in dem Buch für Leseratten ab neun Jahren. Da wurde auf Polnisch mit deutscher Übersetzung erklärt, was eine KI ist, wie sie tickt und wo sie schon überall zum Einsatz kommt. „Eines kann sie aber nicht: Emotionen empfinden“, so die Autoren. Deshalb würden sie den Menschen auch nie ersetzen können.