25 Jahre Kaiser-Karl-Klinik Bonn : Von Orthopädie bis zu chinesischer Medizin

Seit 25 Jahren ein Zuhause für Rehapatienten: Die Kaiser-Karl-Klinik in Bonn-Castell. Foto: Marco Rauch

Bonn Die Rehabilitationsklinik Kaiser-Karl in Castell ist seit diesem Jahr ein viertel Jahrhundert alt. Klinikleiterin Ellen Knupfer erklärt die Arbeit in der Klinik, blickt auf die 25-jährige Historie zurück und gibt einen Einblick in die Zukunftspläne.



Schon seit 1996 steht die Kaiser-Karl-Klinik mittlerweile in der Graurheindorfer Straße im Bonner Stadtteil Castell. Damit feiert sie dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Doch wie verlief das erste Vierteljahrhundert der Bonner Rehaklinik? Wie hat sich die Arbeit bis heute entwickelt und welche Bereiche gibt es innerhalb der Klinik? Wie sehen zudem die Zukunftsaussichten aus?

Damals handelte es sich zunächst um eine rein orthopädische Fachklinik für Rehabilitative Medizin. Im Jahr 1998 kamen dann die Abteilungen für Innere Medizin und traditionelle chinesische Medizin hinzu. „2007 hat die Abteilung der Geriatrie unser Leistungsspektrum erweitert“, blickt Klinikleiterin Ellen Knupfer zurück. 2013 wurde die Klinik durch einen Gebäudeanbau erweitert, so konnte mehr Komfort für die Patientinnen und Patienten sowie die Arbeitskräfte geschaffen werden.

Spezialisiert auf Rehabilitation

Heute bezeichnet sich die Kaiser-Karl-Klinik als Rehabilitationsklinik, die orthopädische, geriatrische und internistische Patienten versorgt. „Wir sind spezialisiert auf die Rehabilitation nach einem akuten Ereignis oder nach einer Gelenkersatz-OP, wie einem neuen Hüft- oder Kniegelenk“, ergänzt Knupfer, die seit fünf Jahren die Klinik leitet. Zwar sei man mit 150 stationären Betten eine eher kleine Klinik, dies biete allerdings auch einige Vorteile. „Dadurch können wir den Patienten ein familiäres Umfeld bieten“, so die Leiterin weiter. Dies werde besonders von den älteren Patienten sehr geschätzt.

Generell zeichne sich die Klinik durch ihr „gehobenes, ruhiges Ambiente aus, was nicht unbedingt einer klassischen Klinik entspricht“, findet Knupfer. Aktuell sind in der Rehaklinik insgesamt 240 Mitarbeitende in den Bereichen Medizin, Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Verwaltung, Hauswirtschaft und Haustechnik beschäftigt. Auch wenn es sich damit um keine sonderlich große Klinik handelt, kommen hier also Hunderte von Menschen zusammen.

Daher wurde auch die Kaiser-Karl-Klinik nicht von der Corona-Pandemie verschont. „Die Pandemie macht natürlich auch vor unseren Toren nicht halt. Auch wir hatten positive Befunde in der Klinik, konnten aber durch die gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und durch den großen Einsatz unserer Mitarbeiter immer die Lage beherrschen“, erklärt Klinikleiterin Knupfer.

Ein Patient bleibt im Schnitt drei Wochen

Durchschnittlich seien Patienten etwa für drei Wochen in der Klinik stationiert, „so haben wir das große Glück, dass wir Regeln auch im Vorfeld schon mit unseren Patienten besprechen können und sich auch fast alle daran halten“, so die Klinikchefin weiter. Wie jede andere Klinik auch habe man die Prozesse angepasst und Regelungen eingeführt, die dafür sorgten, dass das Virus möglichst nicht untereinander weitergetragen werden könne. „Das Corona-Hygieneteam tagt regelhaft und passt die Regelungen dynamisch an“, unterstreicht Knupfer.

Zu Beginn der Pandemie fanden jedoch weniger geplante OPs in den Krankenhäusern statt, sodass auch die Kaiser-Karl-Klinik weniger Patienten zu versorgen hat. „Mittlerweile hat sich die Lage dahingehend aber stabilisiert.“

Zudem gibt es strikte Besuchsregeln: Während innerhalb der Klinik selbst keinerlei Besucherinnen und Besucher Zutritt erhalten, kann man sich stattdessen im zugehörigen Restaurant Karolinger treffen. Seit dem 11. Dezember sind nun aber auch hier neue Besuchsregeln in Kraft. Besucher brauchen einen 2G-Nachweis, müssen also geimpft oder genesen sein und zudem einen tagesaktuellen, negativen Schnelltest vorweisen können. Zudem muss ein Platz reserviert werden. Es sind maximal zwei Besuchende pro Patient zugelassen, es herrscht FFP2-Maskenpflicht.

Pflegekraftmangel in der Klinik

Wie nahezu jede Klinik leide auch die Kaiser-Karl-Klinik, in der sowohl gesetzlich als auch privat Versicherte sowie Beihilfepatienten und Selbstzahler versorgt werden, unter Pflegekräftemangel. „Auch wir haben immer wieder die Situation, dass im Pflegedienst nicht alle Stellen wie geplant besetzt sind.“ Hier setze man darauf, den Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen zu bieten und neue Arbeitskräfte ohne Berufsausbildung zu qualifizieren, betont Knupfer.

Und welche Vorstellungen hat die Leiterin für die Zukunft der Klinik? „Wir möchten ein attraktiver Standort für die wohnortnahe Rehabilitation in Bonn bleiben.“ Durch die zentrale Stadtlage könnten ältere Ehepartner oder auch Enkelkinder ihren Angehörigen bequem mit der Bahn einen Besuch abstatten, sodass eine familiäre Anbindung während der Reha sehr gut möglich sei. Knupfer findet: „Das ist ein Pluspunkt zu Rehakliniken in Kurorten, die viele unserer Patienten schätzen." Die Lage biete zudem Vorteile für Selbstständige oder Unternehmer, die dadurch ihre Firma weiterhin betreuen könnten.