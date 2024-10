Polizeieinsatz in Bonn 31-Jähriger bedroht Passanten am Kaiserplatz mit Messer

Bonn · Die Polizei ist am Sonntag mit zahlreichen Einsatzkräften an den Kaiserplatz in Bonn ausgerückt. Ein Mann, der erheblich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, hatte dort Passanten mit einem Messer bedroht.